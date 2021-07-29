Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в полуфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли хозяев турнира — представителей Японии спортсменов Бена Маклаклана и Эну Шибахару. Счет по партиям составил 7:5, 6:7, 10:8. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.

Ранее Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в четвертьфинал, обыграв хорватских спортсменов Дарию Юрак и Ивана Додига. Счет по партиям составил 7:5, 4:6, 9:11.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.