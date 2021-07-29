Российский теннисист Карен Хачанов стал первым россиянином, прошедшим в полуфинал летних Олимпийских игр с 2000-го года.

В последний раз до полуфинала Олимпиады в 2000-м году доходил теннисист Евгений Кафельников. Кафельников дошел до финала Олимпийских игр в Сиднее, обыграв немца Томми Хааса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянина.

Ранее в матче четвертьфинал Олимпиады в Токио Карен Хачанов обыграл представителя Франции Уго Умбера со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. За выход в финал теннисист поспорит с победителем встречи Пабло Карреньо-Бусто/ Даниил Медведев.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.