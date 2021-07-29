Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. В поединке за третье место россиянин, выступающий в категории до 100 кг, одолел грузинского дзюдоиста Варлама Липартелиани.

Ранее дзюдоист Нияз Ильясов не смог выйти в полуфинал летних Олимпийских игр в Токио. На стадии четвертьфинала Ильясов уступил представителю Португалии Жорже Фонсеке.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.