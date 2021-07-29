Российские волейболисты обыграли соперниц из Китая в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) в пользу российских спортсменок.

В четвертьфинал турнира выйдут команды, занявшие первые четыре позиции в группах A и B. Российская сборная занимает третье место в группе B.

Следующий матч российские волейболистки проведут 31 июля, где встретятся с командой США.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.