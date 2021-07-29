Московский «Спартак» предварительно договорился о продлении контракта с капитаном команды Георгием Джикией. Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, футболист и «Спартак» договорились о новом контракте на 4 года с увеличением зарплаты.

Ранее стало известно, что Джикия уже встречался с представителями клуба. Однако на месте футболист отказался подписывать контракт с клубом, сославшись на ухудшение условий. Сообщается, что «красно-белые» предложили капитану команды зарплату на 200 тысяч евро меньше, чем он получает сейчас: 2 млн евро вместо 2,2 млн в год. По словам спортивного директора «Спартака», инициатива исходила от владельца клуба Леонида Федуна.

Защитник Георгий Джикия выступает за московский «Спартак» с 2017 года. За все время выступления за клуб, футболист провел 134 матча и забил четыре гола. Действующее соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до июня 2022 года.