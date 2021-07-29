В Токио стартует женский финал в индивидуальном многоборье в спортивной гимнастике. Начало состязаний запланировано на 13:50 мск.

Напомним, представлять олимпийскую сорную России будут Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Ранее в командном многоборье Россия завоевала золотые медали, как в соревнованиях мужчин, так и в соревнованиях женщин.

Прямая трансляция состязаний доступна по ссылке.

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.