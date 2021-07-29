Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертьфинала Олимпийских игр в Токио проиграл испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусто. Счет по партиям составил 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В финале испанский теннисист встретится с другим россиянином — Кареном Хачановым.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.