Аукционный дом PWCC Market Place сообщил о продаже коллекционной карточки с изображением Хабиба Нурмагомедова и автографом бойца.

Фото с аукциона было размещено на странице дома в Instagram. Как стало известно, лот был выкуплен за 47,7 тысяч долларов, что стало новым рекордом среди проданных карточек промоушена.

Напомним, в 2020 году Хабиб Нурмагомедов объявил об окончании спортивной карьеры. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках. В 2021 году президент UFC Дана Уайт подтвердил официальное завершение карьеры российского бойца.