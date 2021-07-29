В части крупных вузах России будут введены занятия по киберспортивной дисциплине. Сообщается, что правительство планирует проводить курсы для подготовки полноценных разработчиков видеоигр и развивать уже имеющиеся отрасли в IT. Программу планируют реализовать к декабрю 2022 года.

«Это самые разные сферы — наука, культура, спорт, творчество и в том числе киберспорт. Так, например, турниры по киберспорту проводились в Международном детском центре «Артек», а также Российским движением школьников. Участие в киберспортивных турнирах повышает навыки командной работы», — рассказали в Министерстве просвещения России.

Как стало известно, инициатором введения курсов по киберспорту выступила компания «Ростелеком». Отмечается, что видеоигры отлично развивают интерес к обучению, способность поддерживать коммуникацию, нестандартно мыслить и так далее.

На финансирование программы уйдет около 17,6 миллиарда рублей, 8,6 миллиардов из которых будет выделено из государственного бюджета.

Напомним, киберспорт был признан видом спорта в России в 2016 году.