Рапиристка сборной России Марта Мартьянова получила травму в ходе финального поединка командного турнира Олимпийских игр в Токио. Напомним, прямо сейчас россиянки борются за золотые медали Олимпиады с французскими рапиристками.

На протяжении пяти минут Марте оказывали медицинскую помощь, однако спортсменка смогла вернуться на помост, зафиксировав растяжение бинтами.

На момент публикации новости счет встречи составляет 19:12.

Прямую трансляцию матча можно смотреть здесь.

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.