Российский боксёр Иван Верясов, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио. В 1/8 финала россиянин победил камерунского боксёра Максима Йеньона.

Следующий поединок для Ивана Верясов состоится 1 августа. Россиянин встретится с победителем противостояния между египтянином Юсри Хафезом и казахстанским бойцом Камшыбеком Кункабаевым.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.