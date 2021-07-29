Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в ¼ финала турнира Олимпиады в Токио.

«Конечно плохо, что Медведев уже вылетел, всё-таки он вторая ракетка мира и не должен был вылетать в четвертьфинале Олимпиады. Мы знаем, что Даниил один из лучших теннисистов мира, но это Олимпиада, где Даниил был обязан выигрывать. Для всех болельщиков это очень обидное и неожиданное поражение. Все возлагали на Медведева определённые надежды, на него делали ставку», — сказал Свищёв.

Как отметил Свищёв, в полуфинале Олимпиады ему и всем россиянам хотелось бы увидеть российских теннисистов. При этом у России ещё остаются надежды на золотую медаль.

«Желаем Карену Хачанову удачи в полуфинале. Просто Хачанову не будет, но он может победить. Очень почётно, чтобы наш теннисист был на пьедестале», — дополнил он.

Также Дмитрий Свищев сказал, что не видит связи между проигрышем и вчерашним инцидентом с иностранным журналистом.