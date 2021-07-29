Гандболистки олимпийской сборной России одержали первую победу на Олимпийских играх в Токио, обыграв представительниц Венгрии в третьем туре группового этапа гандбольного турнира. Матч завершился со счетом 38:31 (22:17) в пользу россиянок.

Ранее российские спортсменки сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36).

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.