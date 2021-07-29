Российский пловец Андрей Минаков вышел в полуфинал в дистанции 100 м баттерфляем на летних Олимпийских играх в Токио. В квалификации Минаков показал четвёртый результат — 51,00.

Лидером отборочного заплыва стал американский спортсмен Кейлеб Дрессел. Он же установил олимпийский рекорд — 50,39. Другой россиянин Михаил Вековищев пришел к финишу 18-м с результатом 51,89 и выбыл с турнира.

Финальные заплывы состоятся в субботу, 31 июля.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.