Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал вылет в ¼ финала Олимпиады в Токио в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Счет встречи составил 2:6, 6:7 (5:7).

«Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вёл с брейком, по-моему, не попал ни одной первой подачей. Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну», — сказал Медведев.

Медведев также отметил, что сейчас ему стыдно и обидно сильнее, чем на любом другом турнире. При этом теннисист сказал, что «это жизнь», и он будет готовиться к другим турнирам.