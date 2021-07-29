Российские рапиристки в командном финале завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет поединка составил 45:34.

В полуфинале турнира Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова победили сборную США со счётом 45:42.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.