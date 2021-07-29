Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил российскую спортсменку Василису Степанову с серебряной медалью Олимпийских игр в Токио.

«Александр Беглов поздравил петербургскую спортсменку Василису Степанову с серебряной медалью на Олимпийских играх», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале турнира по академической гребле в двойках парных распашных без рулевого спортсменки показали результат в 6:51.45.

Победителями заплыва стали представительницы Новой Зеландии Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50.19). Бронзовые медали достались канадским спортсменкам Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52.10).

Летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.