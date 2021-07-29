Российские пловцы вышли в финал смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале россияне Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева пришли к финишу с седьмым результатом — 3.43.73.

Лидером отборочного заплыва стала британская сборная, установившая новый олимпийский рекорд — 3.38,75.

Финальный заплыв состоится в субботу, 31 июля.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.