Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на вылет теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.

«Думал, что Даня пройдёт в полуфинал. Обидно. Всё-таки испанцы более подготовлены к жаре, а нашего спортсмена измучил вчерашний матч с Фоньини. Было понятно, что Даня не в лучших кондициях: постоянно жалуется на жару и вызывает медиков», — сказал Червиченко.

По его словам, россиянин был уставшим и не шел в сравнение с испанским теннисистом. К тому же, Медведев перегрузил себя ментально: постоянно нервничал.

«Провокация иностранного журналиста точно не добавила хорошего настроения. Вы же видите, что это подготовленная ситуация — об этом и пловчиха Ефимова рассказывала. Ничего с этим не сделаешь. Мы понимаем, что это спланированная акция наших недругов, а для них все методы хороши», — отметил он.

Червиченко также резко высказался в адрес фразу иностранного журналиста про допинг, призвав открыть глаза и посмотреть на «главных мошенников и пожирателей допинга – англосаксонские команды».