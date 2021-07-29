Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Суммарный результат Мельниковой на четрых снарядах составил 57,199 балла. Владислава Уразова заработала 56,966 балла и заняла в многоборье четвёртое место.

Золотую медаль Олимпийских игр завоевала американка Суниса Ли (57,433 балла). Серебро — на счету бразильянки Ребеки Андраде (57,298 балла).

Ранее в командном первенстве российские гимнастки завоевали золото Олимпийских игр в Токио.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.