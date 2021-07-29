Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», рассказал о соперничестве со своим напарником Миком Шумахером на этапе Гран-при Великобритании. Напомним, в Сильверстоуне Мазепин во второй раз в нынешнем сезоне финишировал впереди Шумахера.

«В Сильверстоуне был достаточно смешанный уик-энд для нас, потому что наша скорость как команды в этот раз была в худшей точке этого сезона — мы сильно отставали от соперников, особенно на длинной дистанции. Это было связано с тем, что деградация шин у нашей машины была гораздо сильнее, чем у соперников.

Но с напарником мы боремся первых тестов, с первых гонок, поэтому в ситуациях, когда есть возможность бороться только с одной машиной из девятнадцати, возможность обогнать своего напарника очень сильно подстегивает. Но я никогда не переставал пытаться обгонять и более быстрые машины, просто в Сильверстоуне это не было возможным», — передает слова Мазепина корреспондент Nevasport.

Следующий этап Гран-при будет проходить в Венгрии и стартует уже завтра, 30 июля. Команда «Хаас» пока не имеет ни одного очка.