Российский дуэт Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в миксте. В матче 1/4 финала россияне обыграли поляков Игу Свентек и Лукаша Кубота — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 26 минут. Веснина и Карацев четыре раза подавали навылет против одного эйса у соперников, на счету российского дуэта пять двойных ошибок против трёх у поляков.

Веснина и Карацева проиграли одну подачу и выиграли три у соперников.

В полуфинале соперниками Весниной и Карацева станут сербы Нина Стоянович и Новак Джокович.

В другой полуфинальной встрече сыграет ещё один дуэт из России — Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв сразятся с австралийцами Эшли Барти (первая ракетка мира) и Джоном Пирсом.

Обе игры пройдут 30 июля.

Таким образом, Россия обеспечила себе как минимум одну медаль в теннисном миксте Токио-2020.