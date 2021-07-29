В четверг, 29 июля, на Олимпиаде в Токио было разыграно 17 комплектов медалей. Сборная России взяла одно золото, одно серебро и три бронзы.

Фехтование

Женская сборная России выиграла состязания в командной рапире, победив в финале Францию (45:34). В составе команды России золото завоевали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова.

Академическая гребля

Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в парных двойках (6:51.45), уступив победительницам из Новой Зеландии менее полутора секунд.

Дзюдо

Нияз Ильясов завоевал бронзу в весовой категории до 100 кг. В поединке за третье место он победил Варлама Липартелиани из Грузии.

Плавание

Климент Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем (47,44).

Спортивная гимнастика

Ангелина Мельникова взяла бронзу в индивидуальном многоборье (57,199).

Остальные результаты:

Академическая гребля

Александр Вязовкин вышел в финал в мужской одиночке, показав третье время в своем полуфинальном заезде (6:44.56).

Анна Пракатень вышла в финал в женской одиночке, став лучшей в своём полуфинале (7:23.61).

Анастасия Лебедева и Мария Боталова показали третий результат в финале Б в легковесных парных двойказ и заняли итоговое девятое место (6:51.65).

Велоспорт

Евгений Клещенко стал последним в предварительном заезде в BMX (17 очков) и не пробился в полуфинал.

Наталья Афремова заняла четвёртое место в своём предварительном заезде в BMX (12 очков) и пробилась в полуфинал. Наталья Суворова стала пятой (14 очков) и завершила выступления.

Волейбол

Женская сборная России в пяти сетах победила Китай (3:2) в групповом раунде и занимает третье место после трёх игр в своей группе.

Гандбол

Россия победила Венгрию в групповом раунде женского турнира (38:31) и после трёх игр занимает проходное четвёртое место в группе B.

Гребля на байдарках и каное

Алсу Миназова заняла 14-е место в полуфинале слалома в каноэ-одиночке и не пробилась в финал.

Дзюдо

Александра Бабинцева проиграла в четвертьфинале в весе до 78 кг Сори Хамаде из Японии, а в утешительном раунде уступила Марие Агилар из Бразилии.

Парусный спорт

Павел Созыкин и Денис Грибанов занимают 13-е место после четырёх гонок в классе 470.

Александр Аскеров идёт 19-м после 12 гонок в классе RS:X.

Сергей Комиссаров занимает девятое место после 8 гонок в классе Лазер.

Анна Хворикова не попала в медальную гонку в классе RS:X, став 22-й.

Екатерина Зюзина занимает 29-е место в классе Лазер Радиал после 8 гонок.

Плавание

Евгений Рылов вышел в финал на дистанции 200 м на спине с лучшим временем полуфинального заплыва (1:54.45). Григорий Тарасевич (1:57.06) занял 12-е место и не смог пройти в финал.

Антон Чупков занял четвёртое место на 200-метровке брассом (2:07.13).

Андрей Минаков вышел в полуфинал на 100-метровке баттерфляем с четвёртым временем (51.00).

Андрей Жилкин стал 15-м в полуфинальном заплыве на 200-метровке комплексом (1:59.05) и не прошёл в финал.

Анастасия Кирпичникова вышла в финал на 800-метровке вольным стилем (8:18.77, 5-й результат).

Дарья Устинова не вышла в полуфинал на 200-метровке на спине (2:13.72, 22-й результат).

Евгения Чикунова стала второй в полуфинале на 200-метровке брассом (2:20.57) и вышла в финал. Мария Темникова завершила борьбу с 11-м временем в полуфинале (2:24.69).

Светлана Чимрова заняла пятое место на дистанции 200 м баттерфляем (2:07.70).

Сборная России (Анна Егорова, Валерия Саламатина, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова) заняла пятое место в эстафете 4×200 м вольным стилем.

Пляжный волейбол

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский уступили Мартиньшу Плавиньшу и Эдгарсу Тошсу (1-2) в групповом раунде и идут на третьем месте после двух игр.

Регби-7

Женская сборная России победила Кению (35:12) в групповом раунде и занимает после двух игр третье место в группе.

Стрельба

Виталина Бацарашкина занимает четвёртое место в стрельбе из пистолета с 25 м в квалификации (292 очка). Маргарита Черноусова – 34-я (286).

Стрельба из лука

Ксения Перова вышла в 1/8 финала Олимпиады в индивидуальной стрельбе из лука. В поединке 1/32 финала она обыграла Элис Ингли из Австралии (7:1), а в 1/16 финала взяла верх над Майей Яггер из Дании (7:3). Её соперницей в 1/8 финала станет Дипика Кумари из Индии.

Светлана Гомбоева завершила борьбу на стадии 1/32 финала, уступив на тай-брейке Габриэле Шлессер из Нидерландов.

Теннис

Карен Хачанов вышел в полуфинал мужского турнира, победив француза Уго Умбера – 7:6 (7:4), 4:6, 6:3.

Даниил Медведев вылетел в четвертьфинале, уступив Пабло Карреньо-Бусте из Испании – 2:6, 6:7 (5:7).

Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли в полуфинале парного разряда чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой – 3:6, 6:3, 6:10. В поединке за бронзу они встретятся с Лаурой Пигосси и Луизой Стефании из Бразилии.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в четвертьфинале микста одолели японцев Ену Шибахару и Бена Маклахана – 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

Елена Веснина и Аслан Карацев также пробились в полуфинал микста, взяв верх над Игой Свентек и Лукашем Куботом из Польши – 6:4, 6:4.

В полуфинале соперниками Весниной и Карацева станут сербы Нина Стоянович и Новак Джокович, а Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв сразятся с австралийцами Эшли Барти (первая ракетка мира) и Джоном Пирсом.