Сборная Китая вышла в лидеры медального зачёта Олимпиады-2020 в Токио по итогам соревнований 29 июля. На счету китайцев 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. Вторыми идут хозяева Игр – сборная Японии. На счету японцев тоже 15 золотых медалей, а также 4 серебряных и 6 бронзовых.

Тройку лидеров замыкает сборная США (14 – 14 – 10). Сборная России идёт на четвёртой строчке с 8 золотыми наградами, 11 серебряными и 9 бронзовыми. По количеству золотых медалей россиян догнала Австралия (8-2-10).

29 июля российские спортсмены взяли следующие награды:

Золото:

Женская сборная России по фехтованию, командная рапира (Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова)

Серебро:

Василиса Степанова и Елена Орябинская, академическая гребля, парные двойки.

Бронза:

Нияз Ильясов, дзюдо, до 100 кг

Климент Колесников, плавание, 100 м вольным стилем

Ангелина Мельникова, спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье