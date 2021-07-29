Сборная Сан-Марино впервые в своей истории завоевала медаль Олимпийских игр. Историческое достижение установила Алессандра Перилли в стендовой стрельбе в дисциплине трап. Перилли взяла бронзу (29 очков), уступив словачке Сусане Штефечковой (43) и Кейл Браунинг из США (42).

Сан-Марино регулярно участие в летних Олимпийских играх с 1960 года, пропустив только Олимпиаду-1964. На зимних Олимпиадах команда участвует с 1976 года, пропустив 1980-й и 1998-й.

Территория Сан-Марино составляет всего 61 квадратный километр, а население — порядка 33 тысяч человек. Это третья с конца по величине страна Европы, меньше неё только Монако (2 кв.км и Ватикан — 0,44 кв.км).