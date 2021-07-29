Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов близок к переходу в «Рому». По данным журналиста Николо Скиры, римляне возьмут форварда сборной Узбекистана в аренду с выкупом в конце сезона за 16 миллионов евро. Стоимость самой аренды составит 2,5 миллиона. Кроме того, генуэзский клуб получит бонусы при последующей продаже нападающего.

Выкуп станет обязательным, если «Рома» по итогам сезона попадёт в Лигу чемпионов.

26-летний Шомуродов будет получать в «Роме» порядка 2 миллионов евро в год.

Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова». В прошлом сезоне на его счету 8 голов в 31 матче серии A. Летом «Рому» возглавил известный португальский тренер Жозе Моуринью.