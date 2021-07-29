Российская фехтовальщица Марта Мартьянова не смогла сама идти после финала Олимпиады-2020 в командной рапире. Она поскользнулась и травмировала ногу в финальном поединке против Франции. Несмотря на сильную боль, Мартьянова смогла продолжить выступление. Если бы она отказалась от участия, команде России засчитали бы поражение, поскольку замен у неё уже не оставалось.

В результате сборная России завоевала золото, победив француженок, а Мартьянова покинула арену в инвалидном кресле.

«Ходить очень больно. Посмотрим, что скажут врачи. Похожая травма у меня была в январе, только на другой ноге. Когда всё случилось, я не думала ни о чем, кроме одного: нельзя подвести команду, — цитирует Телеграм-канал ОКР Мартьянову. — По правилам командного турнира на Олимпиаде можно делать только одну замену. Лимит был использован в полуфинале. Поэтому, если бы я не смогла продолжить поединок с француженкой, команде засчитали бы поражение».