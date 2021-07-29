28 июля на Олимпийских играх в Токио будет разыгран 21 комплект медалей. Россияне поспорят за награды в 11 дисциплинах:

3:00 бадминтон, микст, за 3-е место

3:30 академическая гребля, женщины, одиночка (Анна Пракатень)

3:45 академическая гребля, мужчины, одиночка (Александр Вязовкин)

4:00 велоспорт, женщины, BMX (Наталья Афремова в 1/2 финала)

4:00 велоспорт, мужчины, BMX

4:25 академическая гребля, мужчины, восьмёрки

4:40 плавание, женщины, 200 м брассом (Евгения Чикунова)

4:50 академическая гребля, женщины, восьмёрки

4:50 плавание, мужчины, 200 м на спине (Евгений Рылов)

5:15 плавание, мужчины, 200 м комплексом

5:00 плавание, женщины, 100 м вольным стилем

6:00 стрельба, женщины, пистолет 25 м (Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова)

8:30 прыжки на батуте, женщины (Сусанна Кочесок и Яна Лебедева в квалификации)

8:45 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, за 3-е место и финал (Ксения Перова и Елена Осипова в 1/8 финала)

9:00 теннис, мужчины, парный разряд, за 3-е место

9:30 гребля, байдарка-одиночка, мужчины, слалом (Павел Эйгель в 1/2 финала)

9:30 бадминтон, микст, финал

12:00 теннис, мужчины, парный разряд, финал

12:10 дзюдо, женщины, свыше 78 кг, за 3-е место

12:25 дзюдо, женщины, свыше 78 кг, финал

12:30 фехтование, мужчины, командная шпага (сборная России в 1/4 финала)

12:40 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, за 3-е место (Тамерлан Башаев в 1/8 финала)

13:00 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, финал

13:00 лёгкая атлетика, мужчины, бег на 10 000 м

14:00 настольный теннис, мужчины, одиночный разряд, за 3-е место

15:00 настольный теннис, мужчины, одиночный разряд, финал

В скобках указаны стадии, с которых представители России начнут борьбу 30 июля.