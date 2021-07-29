Российский боксёр Глеб Бакши поделился фотографией своего лица после боя в 1/8 финала олимпийского турнира Токио-2020. Соперником Бакши, выступающего в весовой категории до 75 кг, стал американец Айсли Трой. Бакши победил раздельным решением судей (3:2), однако ему, судя по снимку, пришлось непросто.

На фотографии у Бакши подбит левый глаз, под правым также видны следы гематомы.

В четвертьфинале Бакши встретится с Дарреллом Вальсентом из Гаити. Бой пройдет 1 августа.

Для 25-летнего Бакши это первая Олимпиада в карьере.