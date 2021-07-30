Сегодня, 30 июля, состоятся матчи четвёртого тура группового турнира олимпийского волейбольного турнира у мужчин. Сборная России проведёт матч против Франции. Игра стартует в 15:45 по московскому времени.

Подопечные Туомаса Саммвелвуо успешно начали выступление на Олимпиаде в Токио. В трёх играх команда одержала три победы. В первых двух матчах в четырёх сетах (3:1) были повержены сперва Аргентина, затем США. В третьей игре Россия обыграла Бразилию в трёхсетовом поединке (3:0).

Французы же сперва уступили в трёх сетах США (0:3), затем также в трёхсетовом поединке одолели Тунис (3:0), после чего проиграли Аргентине в пяти сетах (2:3).

Напомним, что волейболист сборной России Максим Михайлов стал знаменосцем сборной на церемонии открытия Игр-2020.