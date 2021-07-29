В Баку стартовал ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги конференций между местным клубом «Кешля» и российским «Сочи». Ворота «Кешли» защищает экс-голкипер «Кубани» и нальчикского «Спартака» молдаванин Станислав Намашко.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Кешля»: Намашко — Гыртымов, Бойович, Алиев, Гулиев — Сантос, Гигаури, Салахли — Нету, Хаджиев, Гудиаби.

«Сочи»: Заболотный — Маргасов, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Воробьёв, Ангбан, Цаллагов — Бурмистров — Дуганджич.

Встреча проходит на «АСК Арене», судит её белорус Виктор Шимусик. В первом матче «Сочи» дома победил 3:0.

«Сочи» в этом сезоне дебютирует в розыгрыше еврокубков. Лига конференций — новый турнир, который проводится также с нынешнего сезона.