Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин забил первый гол за итальянский клуб в товарищеском матче. 30-летний экс-форвард «Зенита» реализовал пенальти на 12-й минуте товарищеского матча с клубом серии D (четвёртый по силе дивизион) «Левико Терме».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» зимой 2021 года и за полсезона успел отметиться лишь четырьмя выходами на замену в матчах серии A, в которых ему не удалось отличиться или отдать голевой пас.

С 2016 по 2018 год Кокорин защищал цвета «Зенита», пока не был арестован за драки в центре столицы. С 2011 по 2017 год он провёл 47 игр за сборную России и забил 12 голов.