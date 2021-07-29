Сегодня, 30 июля, россиянин Карен Хачанов сыграет в матче 1/2 финала теннисного турнира Олимпиады-2020. Его соперником станет шестая ракетка турнира Пабло Карреньо-Буста из Испании. Игра должна стартовать в 9:00 по московскому времени.

Хачанов, имеющий 12-й номер «посева», по пути к полуфиналу одолел японца Йосихито Нисиоку (3:6, 6:1, 6:2), аргентинца Диего Шварцмана (6:1, 2:6, 6:1), австралийца Джеймса Дакворта (7:5, 6:1) и француза Уго Умбера (7:5 (7:4), 4:6, 6:3).

Карреньо-Буста в 1/4 финала взял верх над другим российским теннисистом — второй ракеткой мира Даниилом Медведевым — 6:2, 7:6 (7:5).

В другом полуфинале лидер рейтинга ATP серб Новак Джокович сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.