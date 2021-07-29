Сегодня, 30 июля, состоятся полуфинальные матчи олимпийского теннисного турнира в миксте. Команда России уже обеспечила себе по меньшей мере одну медаль в этой дисциплине, поскольку сразу в двух полуфиналах сыграют российские смешанные дуэты.

Первыми на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. В 10:30 должен стартовать их поединок против первой ракетки мира Эшли Барти и Джона Пирса, которые представляют Австралию.

Павлюченкова и Рублёв начали путь к полуфиналу с победы над хорватами Дарьей Юрак и Иваном Додигом — 5:7, 6:4, 11:9. В четвертьфинале россияне разобрались с хозяевами Игр-2020, японцами Еной Шибахарой и Беном Маклахланом — 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

После них свой полуфинальный поединок проведут Елена Веснина и Аслан Карацев. Они встретятся с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем. Последний лидирует в одиночном рейтинге ATP. Игра должна начаться в 12:00.

Веснина и Карацев стартовали в олимпийском миксте с победы над первыми ракетками турнира — французами Кристиной Младенович и Николя Маю. Счёт — 6:4, 6:2. В четвертьфинале Веснина и Карацев также в двух сетах обыграли поляков Игу Свентек и Лукаша Кубота — 6:4, 6:4.