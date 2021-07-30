Сегодня, 30 июля, на трассе «Хунгароринг» близ Будапешта состоятся первая и вторая свободные практики 11-го этапа чемпионата мира в автогонках класса «Формула-1».

Старт первой практики намечен на 12:25 по московскому времени, вторая стартует в 15:55.

Третья практика и квалификация пройдут, как обычно, в субботу, а в воскресенье состоится сама гонка (начало — в 15:50).

В личном зачёте «Формулы-1» лидирует гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (185 очков). Вторым идёт действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (177 очков). Тройку лидеров замыкает пилот «Макларена» Лэндо Норрис (113 очков).

Российский представитель «Хааса» Никита Мазепин и его партнёр по команде Мик Шумахер ещё не набрали очков в своём дебютном сезоне в «Королевских гонках».