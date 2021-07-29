Арбитр по фигурному катанию из Грузи Саломе Чигогидзе отстранена от судейства сроком на один год, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Причиной стала её работа на чемпионате мира по фигурному катанию-2021.

ISU пришли к выводу, что Чигогидзе отработала на турнире предвзято, завышая оценки за качество и компоненты своему соотечественнику, фигуристу сборной Грузии Морису Квителашвили.

Отмечается, что Чигогидзе уже получала предупреждения после чемпионата Европы-2020 и юношеских Олимпийских игр-2020. Тогда ее тоже подозревали в национальной предвзятости.

Квителашвили 26 лет, он родился в Москве и до 2016 года выступал за Россию. На ЧМ-2014 фигурист занял 14-е место. Он занимается под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.