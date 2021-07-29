«Фиорентина» разгромила клуб итальянской Серии D (четвёртый по силе дивизион) «Левико Терме» со счётом 9:0. В первом тайме флорентийцы забили в ворота соперника три мяча, во втором — ещё шесть.

Счёт открыл российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний экс-форвард «Зенита» и сборной России реализовал пенальти на 12-й минуте. Для него это первый мяч в составе «фиалок».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года и провёл в официальных играх только 94 минуты, четырежды выходя на замену в чемпионате Италии.

После гола Кокорина дубль в первом тайме оформил Витторио Агостинелли, во второй половине Марко Бенасси и Риккардо Соттиль также сделали по дублю, ещё по мячу провели Алессандр Бьянко и Габриэль Гори.