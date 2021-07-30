Сегодня, 30 июля, состоятся первые два матча второго тура чемпионата России по футболу. Обе игры стартуют в одно время — в 19:00 по московскому времени.

В Туле местный «Арсенал» примет «Рубин». «Пушкари» в первом туре потерпели поражение от «Локомотива» 1:3, ведя на выезде 1:0 до 80-й минуты. На 79-й в составе «Арсенала» был удалён один игрок, и «Локо» уже через минуту сравнял счёт, а затем забил ещё дважды.

«Рубин» же с минимальным счётом на своём поле обыграл «Спартак» — 1:0. Подопечные Леонида Слуцкого в этом сезоне старуют в розыгрыше нового еврокубкового турнира — Лиге конференций.

В Самаре в это же время пройдёт игра «Крылья Советов» — «Спартак».

Самарцы вернулись в премьер-лигу после одного сезона в ФНЛ. В стартовом туре РПЛ «Крылья» уступили дома «Ахмату» 1:2. Рекордсмен ФНЛ по голам за сезон (40 мячей в первенстве-2020/21) Иван Сергеев мог спасти самарцев от поражения, но в добавленное к первому тайму время попал в штангу.

«Спартак» в этом сезоне возглавил португалец Руй Витория и в первой официальной встрече уступил «Рубину».