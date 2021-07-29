Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал игроком «Остина». 25-летний аргентинец заключил многолетний контракт с клубом MLS и станет одним из «назначенных» футболистов команды (то есть на него не распространится потолок зарплат).

Ранее стало известно, что Дриусси выкупил свой контракт у «Зенита». В составе петербуржцев он провёл за три сезона 138 матчей, забил 25 голов и отдал 28 результативных передач.

Одним из владельцев «Остина» является оскароносный актёр Мэттью Макконахи. Макконахи получил «Оскар» и «Золотой глобус» в 2013 году за роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Также он прославился ролями в фильмах «Интерстеллар», «Джентльмены» и сериале «Настоящий детектив».

«Остин» основан в 2019 году и в этом сезоне дебютировал в главной футбольной лиге Северной Америки.