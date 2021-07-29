«Сочи» обыграл азербайджанскую «Кешлю» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 4:2. Сочинцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Марко Дуганджич. На 35-й Фелипе Силва забил ответный мяч, но уже через три минуты Никита Бурмистров снова вывел российскую команду вперёд.

Во втором тайме на 52-й минуте Рахман Хаджиев снова смог поразить ворота сочинцев, но на 70-й Данила Прохин вернул преимущество гостей в один мяч, а на 82-й Дуганджич оформил дубль, установив окончательный счёт встречи.

Игра прошла на «АСК Арене» в Баку, судил её белорус Виктор Шимусик.

Команды играли в следующих составах:

«Кешля»: Намашко — Гыртымов (Махаррамли, 67), Бойович, Алиев, Гулиев (Юнанов, 79) — Сантос, Гигаури, Салахли — Нету (Ахундов, 72), Хаджиев, Гудиаби.

«Сочи»: Заболотный — Маргасов, Юрганов, Родриго (Барач, 85), Прохин, Терехов (Маммана, 85), Воробьёв (Барсов, 71), Ангбан, Цаллагов (Заика, 71), Бурмистров (Колмаков, 80) — Дуганджич.

Первую игру «Сочи» выиграл 3:0 и прошёл в третий отборочный раунд. В нём подопечные Владимира Федотова встретятся с победителем противостояния словацкого клуба «Дунайска Стреда» и сербского «Партизана». Их ответная игра пройдёт также сегодня в Словакии, в первой встрече «Партизан» победил дома 3:0.

В третьем отборочном раунде Лиги конференций стартует второй клуб из России — «Рубин». Казанцы сыграют с победителем противостояния польской «Ракувы» и литовской «Судувы». Первая встреча в Литве завершилась нулевой ничьей, во второй сейчас перерыв, счёт также 0:0.