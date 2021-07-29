Одной из главных сенсаций проходящей в эти дни Олимпиады в Токио стал провал в спортивной гимнастике лидера сборной США и одной из главных звёзд всех Игр Симоны Байлз. Пять лет назад в Рио гимнастка взяла четыре золотых медали, а с 2013 года не проигрывает ни одного турнира. А незадолго до старта Токио-2020 в Твиттере появился даже персонализированный эмодзи в её честь. При публикации хэштега #SimoneBiles или #Simone к нему добавится изображение козочки с медалью в гимнастическом трико. Это отсылка к общепринятой аббревиатуре GOAT (Greatest of all time — «величайшая в истории»), которая также может быть переведена как «коза». Ранее личный эмодзи получали только два спортсмена – игроки в американский футбол Том Брэйди и Патрик Мэхоумс.

Однако на самих Играх началось что-то непонятное. В командном многоборье всё шло к тому, что Байлз возьмёт в составе сборной США золото. Но гимнастка внезапно неудачно выступила в опорном прыжке, получив самую низкую оценку – 13,766 – при самой высокой заявленной сложности. После провала она снялась с дальнейшего розыгрыша командного турнира. Изначально СМИ заговорили о травме, но информацию опровергла сама Байлз.

«Я посчитала, что будет лучше отойти в сторону и сосредоточиться, подумать. Девочки выступали очень хорошо, и мне не хотелось рисковать медалью команды ради того, чтобы просто принять участие в этом и потешить своё самолюбие», — пояснила прославленная спортсменка.

В результате американки проиграли золото Олимпиады впервые с 2008 года, а Россия взяла его впервые в истории.

А после поражения сборной (а серебро для американок равно поражению) Байлз снялась и с личного многоборья. Теперь ей остаётся надеяться лишь на золото в отдельных видах, при этом в федерации не уверены, что она выступит хотя бы на них.

Так что же случилось с Байлз?

Ни для кого не секрет, что история американской гимнастки – это современный Чарльз Диккенс. Мать Симоны страдала от алкоголизма и проблем с законом, а отец ушёл из семьи. Неизвестно, как бы сложилась судьба девочки, если бы её не забрали к себе бабушка и дедушка.

К тяжёлому детству Симоны добавилась ещё одна беда. Она стала одной из многочисленных жертв врача сборной США Ларри Нассара. На протяжении десятилетий он домогался до несовершеннолетних спортсменок, а правосудие настигло его лишь в 2018 году. Нассар получил 60 лет тюрьмы, а Байлз стала одной из тех, кто рассказал о насилии с его стороны.

Эти невзгоды в результате вылились у Байлз в психологические проблемы, одна из которых – СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Во многих странах его всё ещё не признают, а при этом проблемы у страдающих СДВГ могут быть очень серьёзными.

Байлз спас талант. Тренеры и федерация поверили в талантливую девушку и сделали всё, чтобы решить её проблемы с психикой. Байлз прошла все необходимые осмотры у врачей и получила терапевтическое разрешение на получение необходимых препаратов. Эта история могла бы остаться врачебной тайной, какой она и должна оставаться, но хакеры Fancy Bear были иного мнения. В 2016 году они взломали базу данных ВАДА с целью раскопать «грязные секреты» иностранных спортсменов, которые организация якобы утаивала. Но всё, что им удалось нарыть, это то, что все атлеты действуют строго в рамках установленных ВАДА законов и получают право на те или иные препараты только после прохождения необходимых медосмотров. В их число вошла и Байлз, которая вынуждена была рассказать о своём диагнозе.

Один из препаратов, который, вероятно, принимает Байлз, называется метилфенидат или риталин. Это довольно сильный психотроп, который запрещён во многих странах (включая Россию). Одна из таких стран – Япония. В Страну Восходящего солнца риталин можно ввезти только по специальному разрешению. Срок рассмотрения запроса на ввоз лекарственных препаратов в Японию из-за пандемии в последние месяцы вырос до шести месяцев. Возможно, Байлз попросту лишилась важного для жизни лекарства и получила так называемый «синдром отмены». Так называют побочные эффекты при отказе от таблеток по той или иной причине. У страдающего «синдромом отмены» человека падает концентрация, начинается апатия, и это действительно похоже на происходящее с Байлз на Олимпиаде в Токио.

Тем не менее, психологические проблемы у гимнастки могли возникнуть и без участия препаратов. Бывший директор антидопинговой инспекции ОКР Николай Дурманов на этот счёт высказался так: «Девочке 24 года, и большую часть из них она находится в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Симона вполне могла просто сломаться безо всякого риталина».

И это предположение также не лишено смысла. Иногда не стоит искать какие-то сложные объяснения. Байлз ещё совсем юная девочка. В 19 лет она вошла в историю, взяв четыре золота в Рио. Удержаться на вершине гораздо сложнее, чем туда взойти, и в Токио она ехала уже в статусе суперзвезды. В качестве аналогии ожно вспомнить, например, финал чемпионата мира по футболу-1998 между Францией и Бразилией. Лидер бразильцев и действующий на тот момент обладатель «Золотого мяча» Роналдо разрывал соперников на том турнире, и казалось, финал станет для него звёздным часом. Но перед решающей игрой с форвардом случился нервный срыв, и бразильские тренеры даже исключили его из заявки на матч. В результате незадолго до стартового свистка Роналдо всё же вернулся в «старт», но в самой игре был не похож на самого себя. Тогда Зубастику было всего 22 года.

Возвращаясь к Байлз, стоит отметить, что несмотря на все проблемы с ментальным здоровьем, гимнастка соответствует своему звёздному статусу и остаётся примером для подражания и уважения. Во время командного многоборья она поддержала представительницу главных соперников сборной США – россиянку Ангелину Мельникову. Мельникова во время выступления на бревне упала и растеряла преимущество сборной России. Байлз после её выступления подошла и обняла конкурентку.

А когда были выставлены итоговые оценки и россиянки начали праздновать победу, Байлз первой из американских гимнасток подошла к соперницам и тепло поздравила их. Следом за ней подтянулись и другие американки, показав истинный дух Олимпиады.

После новостей о снятии Байлз с командного и индивидуального многоборья другой олимпийский чемпион Никита Нагорный выразил ей сочувствие: «Я расстроился, что так получилось. Я ей сочувствую и желаю поскорей разобраться со своими проблемами. Надеюсь, мы еще увидим ее на арене, на Олимпийских играх».

Ну а лучше всех про Симону Байлз высказалась легендарная Оксана Чусовитина, которая приняла участие аж в восьми Олимпиадах, а золото выиграла в составе Объединённой команды ещё в 1992 году.

«Я видела, как она тренируется. Она проводит в зале по восемь часов в день. Пашет на снарядах так, как когда-то в сборной СССР пахали мы. После этого говорить, что Симона побеждает нечестно, я бы точно не стала», — сказала 46-летняя Чусовитина в июне этого года.

И на фоне такого уважения Байлз к соперницам и соперниц к Байлз становится даже неловко за многих русскоязычных пользователей, у которых любое упоминание гимнастки вызывает приступ беспричинной агрессии и ненависти.

В женской спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 осталось разыграть медали на брусьях, в опорном прыжке (оба вида – 1 августа), в вольных упражнениях (2 августа) и бревне (3 августа). Опорный прыжок и вольные принесли Байлз пять лет назад золото, бревно – бронзу. Сможет ли она добавить себе пятую олимпийскую победу и выйдет ли вообще на старты, узнаем совсем скоро.