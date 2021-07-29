Баскетболистка сборной России 3×3 Анастасия Логунова получила предложение руки и сердца сразу после возвращения из Токио с Олимпиады-2020, сообщает Telegram-канал Mash. В московском аэропорту Шереметьево девушку встречали подруги, болельщики и её молодой человек Владимир Черемисин. Прямо у выхода он встал на колено и вручил Логуновой кольцо. Баскетболистка ответила «да».

Анастасия Логунова и её жених pic.twitter.com/B9u2OMjJYg — Великий Твитсби (@greattvetor) July 29, 2021

Баскетбол 3×3 дебютировал в программе Олимпиад в этом году. Сборная России в составе Анастасии Логуновой, Юлии Козик и сестёр Евгении и Ольги Фролкиных завоевала серебро, уступив в финале США 15:18.