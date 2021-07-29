30 июля российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде в Токио. За медали поборются представители стрельбы, академической гребли, плавания, фехтования, дзюдо, велоспорта, прыжков на батуте, гребли на байдарках и стрельбы из лука.

Полное расписание соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

2:30 конный спорт, индивидуальная выездка, сессия 1 (Андрей Митин, Михаил Настенко)

3:00 стрельба, женщины, пистолет 25 м, квалификация, рапид (Виталина Бацарашкина, Маргарита Черноусова)

7:00 стрельба, женщины, пистолет 25 м, финал

3:15 лёгкая атлетика, мужчины, прыжки в высоту, квалификация (Илья Иванюк, Михаил Акименко)

3:30 академическая гребля, женщины, одиночка, финал (Анна Пракатень)

3:30 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, 1/8 финала Ксения Перова – Дипика Кумари

4:35 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, 1/8 финала Елена Осипова – Брионии Питман

8:45 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, 1/4 финала

9:45 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, 1/4 финала

10:30 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, за 3-е место

10:45 стрельба из лука, женщины, индивидуальное первенство, финал

3:45 академическая гребля, мужчины, одиночка, финал (Александр Вязовкин)

4:30 плавание, мужчины, 100 м баттерфляй, 1/2 финала (Андрей Минаков)

4:40 плавание, женщины, 200 м брассом (Евгения Чикунова)

4:46 велоспорт, женщины, BMX, 1/2 финала (Наталья Афремова)

4:50 плавание, мужчины, 200 м на спине (Евгений Рылов)

5:25 фехтование, мужчины, командная шпага, 1/4 финала (Россия – Италия)

6:45 фехтование, мужчины, командная шпага, за 5-8 место

7:40 фехтование, мужчины, командная шпага, 1/2 финала

8:30 фехтование, мужчины, командная шпага, за 5-6 и 7-8 место

12:30 фехтование, мужчины, командная шпага, за 3-е место

13:40 фехтование, мужчины, командная шпага, финал

5:30 регби-7, женщины, групповой раунд, Россия – Новая Зеландия

5:45 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, 1/8 финала, Тамерлан Башаев – Мбагник Ндиайе (Сенегал)

6:45 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, 1/4 финала

11:15 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, утешительный раунд

11:45 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, 1/2 финала

12:40 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, за 3-е место

13:00 дзюдо, мужчины, свыше 100 кг, финал

5:50 велоспорт, женщины, BMX, финал

6:05 парусный спорт, женщины, класс Лазер Радиал, гонки 9-10 (Екатерина Зюзина)

6:05 парусный спорт, мужчины, класс 470, гонки 5-6 (Павел Созыкин/Денис Грибанов)

7:00 прыжки на батуте, женщины, квалификация (Сусанна Кочесок, Яна Лебедева)

8:50 прыжки на батуте, женщины, финал

7:06 бокс, мужчины, до 81 кг, 1/4 финала, Имам Хатаев – Гаризмагомед Джалидов (Испания)

7:35 парусный спорт, мужчины, класс Лазер (Сергей Комиссаров)

7:39 бокс, мужчины, до 91 кг, 1/4 финала, Муслим Гаджимагомедов – Аммар Абдулджаббар (Германия)

8:00 гребля, байдарка-одиночка, мужчины, слалом, 1/2 финала (Павел Эйгель)

9:30 водное поло, женщины, групповой турнир, Россия — США

9:00 прыжки в воду, женщины, трамплин 3 м, квалификация (Мария Полякова)

9:00 теннис, мужчины, индивидуальный разряд, 1/2 финала, Карен Хачанов – Пабло Карреньо-Буста (Испания)

9:00 пляжный волейбол, женщины, групповой турнир, Надежда Макрогузова/Светлана Холомина – Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси (Австралия)

10:00 гребля, байдарка-одиночка, мужчины, слалом, финал

10:30 теннис, микст, 1/2 финала, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв – Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия), Елена Веснина/Аслан Карацев – Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия)

11:30 конный спорт, индивидуальная выездка, сессия 2 (Андрей Митин, Михаил Настенко)

12:51 бокс, мужчины, до 69 кг, 1/4 финала, Андрей Замковой – Эскерхан Мадиев (Грузия)

13:00 плавание, мужчины, 50 м вольным стилем, квалификация (Климент Колесников, Владимир Морозов)

13:23 плавание, женщины, 50 м вольным стилем, квалификация (Мария Каменева, Арина Суркова)

13:48 плавание, мужчины, 1500 м вольным стилем, квалификация (Кирилл Мартынычев, Александр Егоров)

14:57 плавание, женщины, 4×100 м комплексом, квалификация (сборная России)

15:10 плавание, мужчины, 4×100 м комплексом, квалификация (сборная России)

15:45 волейбол, мужчины, групповой турнир, Россия – Франция

Время начала соревнований может быть изменено