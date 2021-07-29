Аргентинский футболист Макси Лопес на странице в Инстаграме объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом в его карьере стал представитель итальянской серии D (четвёртый дивизион) «Самбенедеттезе».

Ранее Макси Лопес выступал в ряде клубов Европы и Южной Америки, включая уже несуществующий футбольный клуб «Москва», который тогда возглавлял Леонид Слуцкий. В «Москве» Лопес провёл за полтора сезона 23 матча и забил 9 мячей.

Также в карьере форварда были родной аргентинский «Ривер Плейт», испанские «Барселона» и «Мальорка», бразильские «Гремио» и «Васко да Гама», итальянские «Катания», «Милан», «Сампдория», «Кьево», «Торино», «Удинезе» и «Кротоне».