Определился соперник «Рубина» в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Польский «Ракув» в ответном поединке вырвал победу у литовской «Судувы». Первая игра завершилась нулевой ничьей, в ответной команды за 120 минут также не смогли распечатать ворота друг друга. Всё решила серия пенальти. «Ракув» реализовал 4 послематчевых удара, «Судува» — 3.

Решающий 11-метровый у «Ракува» реализовал бывший футболист ФК «Тосно» Марко Полетанович.

Ранее в третий отборочный раунд пробился дебютант еврокубков от России — «Сочи». Южане в двух играх одержали две победы над азербайджанской «Кешлей» — 3:0, 4:2. Их соперник определится в противостоянии словацкой «Дунайска Стреда» и сербского «Партизана». Первая встреча завершилась победой сербов 1:0, во второй недавно начался второй тайм, «Партизан» ведёт также 1:0.

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 5 августа, ответные — 12 августа.

Лига конференций — новый турнир, в этом сезоне проходит его первый в истории розыгрыш.