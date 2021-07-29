Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила апелляцию команды «Ред Булл» на штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который он получил на «Гран-при Великобритании».

На старте гонки на девятом повороте действующий чемпион мира Хэмилтон при обгоне столкнулся с лидером общего зачёта Ферстаппеном. В результате пилот «Ред Булла» вылетел с трассы и досрочно закончил гонку. Хэмилтон же получил только 10 секунд штрафа и два штрафных балла в гоночной лицензии и стал победителем «Гран-при».

Ферстаппен сохранил лидерство в общем зачёте, но отставание Хэмилтона существенно сократилось.

«Ред Булл» подал апелляцию 23 июля, сегодня стюарды FIA её рассмотрели в формате видеоконференции, но сочли предоставленные данные несущественными.