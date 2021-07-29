Австралийская каноистка Джессика Фокс рассказала, что презерватив помог ей починить свою лодку на Олимпиаде-2020 в Токио. Перед финалом в гребном слаломе на каноэ-одиночках у спортсменки прохудился нос лодки. Его покрыли специальной смесью, которую Фокс закрепила при помощи презерватива.

«Уверена, вы не знали, что презервативы можно использовать для ремонта каяка», — написала она в Инстаграме.

В результате Фокс на починенном с помощью презерватива каноэ стала олимпийской чемпионкой в слаломе. Это золото Игр стало для неё первым. Она уже успела взять бронзу Токио-2020 в слаломе на байдарках-одиночках, а также завоевала бронзу Рио-2016 и серебро Лондона-2012 в этой же дисциплине.