Женская сборная России по фехтованию берёт золото Олимпиады-2020 в командной рапире. В женской академической гребле у россиянок серебро, пловец Климент Колесников, дзюдоист Нияз Ильясов и гимнастка Ангелина Мельникова взяли бронзовые награды. Теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал мужского турнира, а два российских дуэта сыграют в полуфиналах микста. Самые интересные новости спорта 29 июля – в дайджесте Nevasport.

Россиянки Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле

Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В финале турнира по академической гребле в двойках парных распашных без рулевого спортсменки показали результат в 6:51.45.

Пловец Колесников взял бронзу Олимпиады на 100 м вольным стилем

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 100 м вольным стилем, финишировав с результатом 47,44.

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Олимпиады в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале российский теннисист обыграл француза Уго Умбера со счетом 7:6, 4:6,6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.

Павлюченкова и Рублев обыграли хозяев турнира и вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев пробились в полуфинал олимпийского турнира в Токио в миксте. Теннисисты обыграли хозяев турнира — представителей Японии спортсменов Бена Маклаклана и Эну Шибахару. Счет по партиям составил 7:5, 6:7, 10:8. Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут.

Дзюдоист Ильясов завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио

Российский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. В поединке за третье место россиянин, выступающий в категории до 100 кг, одолел грузинского дзюдоиста Варлама Липартелиани.

Российские волейболистки обыграли китаянок на Играх в Токио

Российские волейболисты обыграли соперниц из Китая в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12) в пользу российских спортсменок.

Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертьфинала Олимпийских игр в Токио проиграл испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Бусто. Счет по партиям составил 2:6, 6:7 (5:7). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Российские гандболистки одержали первую победу на Играх в Токио

Гандболистки олимпийской сборной России одержали первую победу на Олимпийских играх в Токио, обыграв представительниц Венгрии в третьем туре группового этапа гандбольного турнира. Матч завершился со счетом 38:31 (22:17) в пользу россиянок.

Российские рапиристки завоевали золото Олимпийских игр

Российские рапиристки в командном финале завоевали золотые медали Олимпийских игр в Токио. Итоговый счет поединка составил 45:34.

Сборная России вышла в финал смешанной эстафеты 4х100 м на Играх в Токио

Российские пловцы вышли в финал смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале россияне Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Мария Каменева пришли к финишу с седьмым результатом — 3.43.73.

Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном первенстве на Играх в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Суммарный результат Мельниковой на четрых снарядах составил 57,199 балла. Владислава Уразова заработала 56,966 балла и заняла в многоборье четвёртое место.

Веснина и Карацев вышли в полуфинал Олимпиады-2020 в миксте

Российский дуэт Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в полуфинал олимпийского теннисного турнира в миксте. В матче 1/4 финала россияне обыграли поляков Игу Свентек и Лукаша Кубота — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 26 минут. Веснина и Карацев четыре раза подавали навылет против одного эйса у соперников, на счету российского дуэта пять двойных ошибок против трёх у поляков.

Грузинский арбитр отстранена за предвзятое судейство в пользу ученика Тутберидзе Квителашвили

Арбитр по фигурному катанию из Грузи Саломе Чигогидзе отстранена от судейства сроком на один год, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU). Причиной стала её работа на чемпионате мира по фигурному катанию-2021. ISU пришли к выводу, что Чигогидзе отработала на турнире предвзято, завышая оценки за качество и компоненты своему соотечественнику, фигуристу сборной Грузии Морису Квителашвили.

Дриусси официально перешел из «Зенита» в клуб Мэттью Макконахи

Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси стал игроком «Остина». 25-летний аргентинец заключил многолетний контракт с клубом MLS и станет одним из «назначенных» футболистов команды (то есть на него не распространится потолок зарплат). Одним из владельцев «Остина» является оскароносный актёр Мэттью Макконахи.

«Сочи» забил 4 гола «Кешле» и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций

«Сочи» обыграл азербайджанскую «Кешлю» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций — 4:2. Сочинцы открыли счёт на 21-й минуте — отличился Марко Дуганджич. На 35-й Фелипе Силва забил ответный мяч, но уже через три минуты Никита Бурмистров снова вывел российскую команду вперёд.

«Рубин» узнал соперника по третьему отборочному раунду Лиги конференций

Определился соперник «Рубина» в третьем отборочном раунде Лиги конференций. Польский «Ракув» в ответном поединке вырвал победу у литовской «Судувы». Первая игра завершилась нулевой ничьей, в ответной команды за 120 минут также не смогли распечатать ворота друг друга. Всё решила серия пенальти. «Ракув» реализовал 4 послематчевых удара, «Судува» — 3.