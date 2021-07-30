Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпийских Игр в Токио на дистанции 200 м на спине.

Спортсмен установил новый олимпийский рекорд, финишировав со временем 1.53,27. Серебряная медаль досталась американцу Райану Мерфи (1.54,15), третьим стал британец Люк Гринбанк (1.54,72).

Для олимпийской сборной России, выступающей под флагом ОКР, эта золотая медаль стала девятой. В медальном зачете команда занимает четвертое место, уступая Японии, Китаю и США.

Напомним, ранее 24-летний Рылов завоевал золото Олимпиады в стометровке на спине, а так же стал серебряным призером эстафеты 4х200 м вольным стилем в составе российской команды.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.