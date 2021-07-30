В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпиады по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м.

Победу одержала спортсменка из Новой Зеландии Эмма Твигг с результатом 7:13.97. Серебряную медаль завоевала россиянка Анна Пракатень, показавшая время 7:17.39. Замкнула тройку призеров австрийская спортсменка Магдалена Лобниг с результатом 7:19.72.

Для российской команды, выступающей под флагом ОКР, эта серебряная медаль стала уже 12-й на Олимпиаде в Токио. В медальном зачете наши соотечественники идут на четвертом месте, набрав в общей сложности 30 наград (9-12-9).

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.